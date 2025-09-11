Medio Oriente, artisti inscenano performance Pro-Pal sotto sede Leonardo

(LaPresse) In occasione del presidio organizzato dalla Rete “StopRearm” sotto la sede della Leonardo Spa a Roma, un gruppo di artisti denominato “Liberi Cittadini per la Palestina” ha messo in scena una breve performance emozionale. Prima hanno simulato un bombardamento e la morte dei civili palestinesi, accompagnati da una lettura dedicata. Poi si sono mossi in una sorta di corteo funebre fin sotto la porta di ingresso dell’azienda, dove si sono inginocchiati. La performance si è quindi chiusa con il gruppo che è arretrato tornando all’interno del presidio.