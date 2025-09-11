Israele, Tajani in Senato: "Violazione sovranità Qatar inaccettabile"

“L’attacco di martedì e la violazione della sovranità di uno Stato, il Qatar, che non è parte del conflitto e che, al contrario, è da tempo impegnato, insieme a Stati Uniti ed Egitto, in una preziosa opera di mediazione, sono inaccettabili”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della sua informativa al Senato sugli sviluppi delle crisi internazionali. “Seguiamo da vicino la vicenda della Global Sumud Flotilla.

Ai 58 cittadini italiani che partecipano all’iniziativa garantiremo, come abbiamo voluto assicurare insieme al Presidente del Consiglio, assistenza diplomatica e consolare, come abbiamo sempre fatto per i cittadini italiani fermati in Israele per iniziative analoghe”, ha aggiunto il ministro.