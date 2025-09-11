Camorra, 88 misure cautelari in 5 Regioni per spaccio, estorsione e riciclaggio: il video

La Polizia di Stato di Salerno e i Carabinieri di Nocera Inferiore stanno eseguendo dall’alba di questa mattina due diverse ordinanze di misure cautelari personali a carico di 88 persone, indagate a vario titolo di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, nonché di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata. Nell’operazione, che interessa ventuno Comuni in cinque Regioni, sono impiegati oltre 500 uomini e donne tra Poliziotti e Carabinieri, con l’ausilio di elicotteri ed unità cinofile. Sta venendo inoltre eseguito un decreto di sequestro preventivo di urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia –, nei confronti di beni nella disponibilità degli indagati, il cui possesso non risulta giustificato dalle possidenze reddituali.