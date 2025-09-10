Proteste in Francia, Parigi nel caos: scontri e oltre 200 arresti

Le autorità del centro di Parigi hanno smantellato i blocchi stradali intorno all’Arco di Trionfo durante la mobilitazione nazionale ‘Bloquons Tout’, ‘Blocchiamo tutto’ che ha scatenato il caos nella Capitale e in altre città della Francia. I manifestanti hanno bloccato le strade, appiccato incendi e sono stati accolti da raffiche di gas lacrimogeni da parte della polizia in alcune zone di Parigi e altrove nel Paese. Le proteste nel giorno dell’insediamento del nuovo premier Lecornu.

Il ministro dell’Interno ha annunciato quasi 200 arresti nelle prime ore della giornata di proteste nazionale programmata. Pur non riuscendo a raggiungere l’obiettivo dichiarato di “Bloccare Tutto”, il movimento di protesta, nato online e cresciuto durante l’estate, ha causato diffuse zone calde di disordini, con un dispiegamento eccezionale di 80.000 tra poliziotti e gendarmi in tutto il Paese che hanno smantellato le barricate ed effettuato rapidamente arresti. Gli appelli online per scioperi, boicottaggi, blocchi stradali e altre forme di protesta sono stati accompagnati da appelli per evitare la violenza.