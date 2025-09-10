Francia, iniziata la mobilitazione "Blocchiamo tutto": le immagini

In Francia sono già stati registrati degli arresti durante le prime fasi della mobilitazione nazionale ‘Bloquons Tout’, ‘Blocchiamo tutto’. Almeno 95 persone sono state arrestate nell’area metropolitana di Parigi in questa fase della protesta, ha affermato la prefettura di polizia della capitale. Secondo i dati della polizia nazionale e della gendarmeria, il numero totale degli arresti nel paese è di almeno 105 persone. A Marsiglia scooter e bidoni della spazzatura ribaltati in strada durante il corteo dei manifestanti.