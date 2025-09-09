Flotilla verso Gaza, Conte: “Accertiamo cosa è successo, Governo e Ue si impegnino”

Giuseppe Conte chiede di accertare quanto successo a una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, che sarebbe stata colpita da un drone mentre si trovava in un porto in Tunisia. “Accertiamo che cosa è successo. Di fatto ci sono già le minacce a dei cittadini che per questo progetto umanitario si stanno dimostrando particolarmente generosi. Il governo Netanyahu ha detto che li tratterà come terroristi, quindi ci sono già dei presupposti perché il nostro governo e tutta l’Unione europea si impegni a difendere questi cittadini anche perché è un paradosso: cittadini che fanno un progetto umanitario vengono trattati da terroristi e invece un governo criminale viene trattato da alleato con tutti gli onori senza nessuna misura concreta, che sia il totale embargo delle armi o sanzioni finanziarie, economiche e tutto il resto”, ha dichiarato il leader M5S durante la sua visita a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dove si è fermato al mercato cittadino.