Riforma Medicina, Bernini: "Ottimo inizio, sta funzionando bene"

La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha parlato della riforma dell’accesso ai corsi di laurea di Medicina a Torino margine di un evento presso la sede a Torino di Fondazione Compagnia di San Paolo. Il bilancio di questi primi giorni è “ottimo nonostante uno scetticismo preventivo che può essere pericoloso. Lo scetticismo è stato disatteso perché, per esempio, abbiamo consentito l’ingresso in aula a Napoli a circa il 90% degli studenti e in Sapienza, quasi l’80%”, ha detto la ministra.