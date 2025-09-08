Regionali Calabria, Salvini: "Obiettivo Lega primo partito, mai così tante risorse dal Mit"

“Diciotto miliardi e mezzo di euro del mio ministero in Calabria per i calabresi: non ha precedenti nella storia italiana. Quindi, lascio agli altri le chiacchiere, le polemiche, l’invidia, no qui, no là. Diciotto miliardi e mezzo vuol dire quasi quattro miliardi sulla Strada statale 106, mentre gli altri se l’erano dimenticata, la traversale delle Serre, la A2, l’alta velocità finalmente in progettazione fino a Reggio Calabria, il Ponte, di cui si parla da una vita e che adesso è progettato e finanziato. Tutto questo in neanche tre anni, quindi sono sicuro che la Lega avrà un risultato straordinario alle regionali. L’obiettivo è quello di arrivare primi, quindi di portare a vincere Occhiuto come primo partito”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Catanzaro.