La BMW presenta la iX3, il suo nuovo suv completamente elettrico

La nuova BMW iX3 svelata sul palco di Monaco di Baviera. È il primo modello che la casa automobilistica tedesca lancia nella sua serie Neue Klasse. Si tratta di un SUV completamente elettrico in grado di passare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Ma il grande cambiamento è l’autonomia: grazie a una batteria di grandi dimensioni e alla più recente tecnologia di guida, l’auto ha un’autonomia fino a 805 chilometri (500 miglia). Questo rende la iX3 ideale per i viaggi a lunga distanza. Bmw ha anche presentato una Mini elettrica, chiamata The Skeg. Infine, una visione del futuro. Si tratta della Vision CE di BMW Motorrad, un concept di veicolo elettrico a due ruote per gli spostamenti in città.