Jovanotti, il concerto PalaJova arriva su Raiplay

Arriva su Raiplay ‘PalaJova’: un concerto che si guarda, si ascolta e si balla. Un nuovo modo di vivere la musica da casa: un viaggio, un album, un intreccio di palco e racconto personale. Dopo due anni di silenzio, Lorenzo è tornato trionfalmente nei palasport italiani con ‘PalaJova’: 54 serate tutte esaurite per 600mila spettatori. Ora quell’avventura prende vita in un formato mai visto: 23 episodi, dall’8 settembre su RaiPlay, un boxset da guardare d’un fiato o da assaporare uno alla volta. Un concerto che diventa visual album e insieme racconto, memoria, poesia.