Ucraina, la premier Yulia Svyrydenko dentro l'edificio bombardato dai russi: il videomessaggio

La prima ministra ucraina, Yulia Svyrydenko, ha diffuso un videomessaggio in cui parla dall’interno di un edificio governativo a Kiev danneggiato dagli attacchi russi. “Per la prima volta dall’inizio dell’invasione su larga scala, i russi hanno colpito la sede del nostro governo nel centro di Kiev. Potete vedere le conseguenze dell’attacco”, continua. Svyrydenko chiede anche assistenza per chiudere i cieli ucraini al fine di prevenire ulteriori attacchi e per ulteriori sanzioni contro la Russia. Domenica la Russia ha colpito la capitale ucraina con droni e missili nel più grande attacco aereo sul Paese dall’inizio della guerra, uccidendo almeno due persone.