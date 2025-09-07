Nordio: “Serie di Bellocchio su Tortora andrebbe vista a Scuola Superiore Magistratura”

“L’altro giorno ho assistito alla proiezione del film di Bellocchio sul caso Tortora e credo dovrebbe essere rappresentato e proiettato alla Scuola Superiore della Magistratura”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Il riferimento è alla presentazione, alla Mostra del Cinema di Venezia, di ‘Portobello’, la serie diretta da Marco Bellocchio che debutterà nel 2026 su HBO Max e che racconta la drammatica vicenda giudiziaria del celebre conduttore televisivo Enzo Tortora, accusato ingiustamente di associazione camorristica e traffico di stupefacenti negli anni Ottanta.