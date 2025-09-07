Armani, Mario Monti: "Lascia una traccia vivissima e grande"

Mario Monti è andato a rendere omaggio a Giorgio Armani nella camera ardente allestita nel teatro di via Bergognone a Milano. “Un grandissimo italiano del mondo, che lascia una traccia vivissima e grande. L’Italia perde una persona importante? Perde ma non la perde”, ha detto l’ex primo ministro. Alla domanda su cosa resterà dell’eredità dello stilista, Monti ha risposto: “Tutto e queste cose, quando hanno un valore fondamentale, nel tempo crescono e si moltiplicano anche al di là della scomparsa di chi le ha messe in vita”. Infine, un ricordo personale: “Ci eravamo visti pochi mesi fa, qui in un’occasione festosa, vengo con lo stesso spirito oggi”.