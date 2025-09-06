Napoli, presidio Cgil per Gaza: "Va fermato il genocidio"

Manifestazione pro-Gaza a Napoli, in Largo Berlinguer. La mobilitazione è stata promossa dalla Cgil Napoli e Campania per chiedere la “fine del genocidio in corso in Palestina“, fare pressioni sul nostro governo affinché prenda posizione nei confronti dello stato di Israele e supportare la Global Sumud Flotilla, che sta cercando di superare il blocco navale della Striscia per portarvi aiuti umanitari. “È una giornata non solo di rabbia e di indignazione ma anche di solidarietà in difesa del popolo palestinese e per dire al mondo che ci troviamo di fronte a un genocidio. C’è bisogno di aiuto, di fermare questa guerra, di non armare più i popoli. Sono in gioco altri interessi economici e militari, le grandi potenze decidono altrove i destini del popolo palestinese“, ha dichiarato Nicola Ricci, segretario generale CGIL Napoli e Campania. Per Laura Lieto, vicesindaca del comune di Napoli, “il Consiglio comunale ha riconosciuto all’unanimità lo Stato di Palestina e per quanto questo riconoscimento non abbia un valore formale è sicuramente importante dal punto di vista del posizionamento della città nei confronti di questo enorme, terribile dramma”.