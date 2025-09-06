Manovra, Urso: "Incontrato Orsini, al via cantiere su interventi per le imprese"

“Abbiamo incontrato il presidente” di Confindustria Emanuele “Orsini al Ministero ed è iniziato un cantiere di lavoro con l’obiettivo di iniziare nella sessione di bilancio gli interventi necessari – sia in termini di risorse finanziarie sia di semplificazione delle procedure – che possano consentirci di sostenere al meglio il sistema industriale in questa sfida fortemente competitiva”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, rispondendo a una domanda sulla possibile presenza nella prossima manovra degli incentivi fiscali e delle norme di semplificazione chiesti da Confindustria per sostenere il sistema industriale italiano. “Per quanto riguarda gli incentivi Transizione 5.0 pensiamo di realizzare uno strumento nuovo che possa essere finanziato con risorse nazionali in maniera strutturale e continuativa, per facilitare poi l’utilizzo da parte delle imprese“, ha aggiunto il ministro.