Vaticano, l'arrivo del presidente israeliano Isaac Herzog

(LaPresse) Il presidente israeliano, Isaac Herzog è arrivato in Vaticano per l’incontro con Papa Leone XIV. Il 64enne, in carica come capo di Stato dal 2021, è giunto nel Cortile di San Damaso intorno alle 9.45 ed è stato accolto dal Reggente della Casa Pontificia, monsignor Leonardo Sapienza. Alle 10 è prevista l’udienza con Prevost. Successivamente è in programma un colloquio anche il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Si tratta del secondo incontro tra il Santo Padre ed Herzog che era giunto in Vaticano in occasione della Messa di inizio Pontificato di Leone XIV, il 18 maggio 2025.