Gaza, Herzog risponde a Mattarella: “Israele non uccide indiscriminatamente”

Israele replica alle parole di Sergio Mattarella sulla situazione a Gaza. Il presidente della Repubblica, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale, aveva affermato che da parte dello Stato ebraico “non si vedono errori, ma ostinazione a uccidere indiscriminatamente”.

La replica di Herzog

“Israele non ha l’intenzione di uccidere indiscriminatamente”, ha risposto il presidente di Israele Isaac Herzog in un lungo post su X. “Nutro grande rispetto per il presidente d’Italia, il mio amico Sergio Mattarella. Proprio per questo, sono rimasto rattristato da alcuni aspetti delle sue recenti dichiarazioni sulla situazione a Gaza, e ho sentito il bisogno di chiarire i fatti“, spiega Herzog.

“Ha avuto ragione a dire che Israele è stato brutalmente attaccato il 7 ottobre. Tra le centinaia di persone innocenti prese in ostaggio da Hamas in quel giorno oscuro, 50 si trovano ancora in cattività, detenute in condizioni disumane nei tunnel di Hamas. Le loro sofferenze intollerabili, l’angoscia delle loro famiglie, così come le sofferenze dei civili di Gaza — che non desideriamo — potrebbero finire oggi stesso se tutti gli ostaggi venissero liberati. Israele ha accettato numerose proposte di cessate il fuoco mediate da terzi. Hamas ha ripetutamente rifiutato questi accordi e si è rifiutato di liberare gli ostaggi”, aggiunge. “Israele non ha ‘l’intenzione di uccidere indiscriminatamente’. Vogliamo solo vivere in pace e sicurezza”.

“Sì, in guerra si commettono errori, e non siamo indifferenti al dolore dei civili palestinesi a Gaza. Stiamo facendo ogni sforzo per migliorare la situazione. Agiamo secondo il diritto internazionale in condizioni quasi impossibili. Al contrario del nostro nemico, che viola apertamente e con orgoglio le convenzioni e le leggi sui diritti umani”, prosegue il presidente israeliano.

“Come è stato reso noto, Israele ha avviato un importante sforzo umanitario, che intendiamo espandere ulteriormente insieme ai nostri partner, compresa l’Italia. I nostri amici devono mantenere la chiarezza morale: Hamas ha iniziato questa guerra, Hamas detiene gli ostaggi, Hamas è responsabile delle sofferenze da entrambe le parti, e le pressioni internazionali devono essere rivolte contro di loro”, si legge ancora nel post. “Ribadisco: c’è una sola chiave per porre fine a questa tragedia, ed è la liberazione degli ostaggi detenuti a Gaza. Se Hamas volesse davvero un futuro migliore per la popolazione di Gaza, li rilascerebbe immediatamente”, conclude.

Mattarella: “Non si vedono errori ma ostinazione a uccidere indiscriminatamente”

Ecco il discorso di Mattarella sulla tragica condizione di Gaza. “Sul Medio Oriente è persino scontato affermare che la situazione a Gaza diviene, di giorno in giorno, drammaticamente più grave e intollerabile; e speriamo che alle pause annunciate corrispondano spazi di effettivo cessate il fuoco”.

“L’incredibile bombardamento della Parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza è stato definito un errore. Da tanti secoli, da Seneca a S. Agostino, ci viene ricordato che ‘errare humanun est, perseverare diabolicum‘. Si è parlato di errori anche nell’avere sparato su ambulanze e ucciso medici e infermieri che recavano soccorso a feriti, nell’aver preso a bersaglio e ucciso bambini assetati in fila per avere acqua, per l’uccisione di tante persone affamate in fila per ottenere cibo, per la distruzione di ospedali uccidendo anche bambini ricoverati per denutrizione. È difficile, in una catena simile, vedere una involontaria ripetizione di errori e non ravvisarvi l’ostinazione a uccidere indiscriminatamente““”.