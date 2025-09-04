Napoli, sequestrati 1,5 milioni di giocattoli contraffatti e non sicuri

(LaPresse) Prosegue l’impegno della Guardia di Finanza di Napoli nel contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi, in particolare per la salute dei più piccoli. I controlli, disposti dal Comando Provinciale, si sono concentrati nella zona industriale della città, dove sorgono numerosi centri commerciali all’ingrosso, molti dei quali gestiti da cittadini di origine cinese. Nel corso di un intervento nei pressi di via Gianturco, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego hanno individuato un grossista che esponeva in vendita giocattoli privi del certificato di conformità CE, con marchio falsificato per trarre in inganno i consumatori. Il bilancio del sequestro è ingente: 1 milione e mezzo di giocattoli non sicuri, molti dei quali con marchi contraffatti raffiguranti personaggi di celebri serie animate. Sequestrati anche 10 mila cosmetici non a norma e monili che imitavano illegalmente noti marchi di gioielleria. Due cittadini cinesi sono stati denunciati per contraffazione, frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, ricettazione e violazione delle norme sulla sicurezza dei cosmetici. Un’operazione che testimonia la costante attenzione delle Fiamme Gialle per la tutela dei consumatori e della legalità nel commercio.