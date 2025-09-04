Maturità, Valditara: "Bocciato chi fa scena muta"

“Circa l’esame orale la valutazione a 360 gradi della persona, che per altro chiedevano anche gli studenti, sarà al centro. Si valuteranno non soltanto le competenze, le conoscenze e abilità acquisite ma anche quel grado di autonomia e responsabilità acquisita dallo studente durante gli anni ma anche nel percorso dell’esame di maturità“. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara davanti a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la riforma dell’Esame di Stato che torna a chiamarsi Esame di Maturità, con alcune modifiche come la prova orale composta di quattro materie e la bocciatura per chi si rifiuta di sostenerla. “Verranno considerate anche le attività sportive o culturali connesse con il percorso scolastico così come le azioni particolarmente meritevoli. Ci sarà la norma di cui avete ampiamente parlato: chi fa scena muta all’orale, nella dicitura testuale della norma «non svolge regolarmente la prova orale» sarà bocciato”