Lisbona, incidente funicolare: le immagini della 'Gloria' distrutta

(LaPresse) Il Portogallo osserva una giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime del grave incidente avvenuto a Lisbona. Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha firmato infatti il decreto che istituisce il lutto nazionale per giovedì 4 settembre. La funicolare “Elevador da Gloria”, una delle principali attrazioni turistiche della città che collega la parte alta e quella bassa, è deragliata e si è schiantata contro un edificio. Il bilancio aggiornato è di 17 morti e 21 feriti, con due persone decedute durante la notte. Le autorità continuano a seguire da vicino la situazione, mentre la capitale del Portogallo piange le vittime di questa tragedia.