Lisbona, incidente funicolare: bandiere a mezz’asta a Bruxelles in segno di lutto

(LaPresse) Anche l’Unione Europea rende omaggio alle vittime del tragico incidente della funicolare avvenuto a Lisbona: le bandiere sugli edifici dell’UE a Bruxelles sono state issate a mezz’asta in segno di lutto. L’Elevador da Glória – tra le attrazioni turistiche più note della capitale portoghese – è deragliato e si è schiantato, causando la morte di 17 persone e il ferimento di altre 21, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza locali. Tra i feriti, cinque versano in gravi condizioni, e tra loro c’è anche un bambino. Secondo l’Istituto Nazionale per le Emergenze Mediche del Portogallo, tra i feriti ci sono anche cittadini stranieri, tra cui una donna italiana che ha riportato la frattura di un braccio. Il governo portoghese ha proclamato una giornata di lutto nazionale, mentre il Paese si stringe nel dolore per una delle peggiori tragedie degli ultimi anni.