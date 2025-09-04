Giorgio Armani sul Covid nel 2021: "Ce la faremo"

Nel luglio 2021, durante la pandemia, Giorgio Armani incontrò a Parigi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo stilista era in Francia per le sfilate dell’alta moda, il capo dello Stato per incontrare il leader dell’Eliseo Emmanuel Macron . “Il Presidente Mattarella è una persona molto affabile, ha capito che ce la stiamo mettendo tutta e che la gente che lavora nel settore vuol tornare a essere come prima”, diceva Armani, che poi si diceva fiducioso su una ripresa dell’Italia dopo il Covid: “Ce la faremo”, le sue parole.