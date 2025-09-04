Giorgio Armani, l’ex modello: “Umile e sobrio, mondo perde grande persona”

A poche ore dall’annuncio della morte di Giorgio Armani, sotto la sua abitazione in via Borgonovo, nel centro di Milano, si sono radunati decine di giornalisti, fotografi e televisioni italiane e internazionali. “Ho lavorato in passato con il signor Giorgio, sono stato un suo ex modello”, racconta a LaPresse, dopo aver deposto un una rosa rossa fuori dall’abitazione di Armani, Vincenzo Falcone. “È stato uno dei miei mentori, oggi sono un architetto e se ho una responsabilità nel mondo della bellezza e dell’estetica lo devo a lui. Era una persona sobria, umile e il mondo gli deve tanto, è mancata una grande persona”, ha concluso.