Argentina, maltrattamenti nei macelli: Animal Equality denuncia violenze sugli animali

(LaPresse) Un’inchiesta condotta da Animal Equality all’interno di macelli di Buenos Aires, Argentina, paese da cui l’Unione Europea importa gran parte della carne bovina fresca dal Mercosur, ha rivelato gravi maltrattamenti sugli animali. Le immagini, raccolte tra novembre e dicembre 2024 nei macelli Vidal S.A. e Santa Giulia, mostrano pratiche proibite e crudeli, come l’uso di mazze per stordire i bovini, torcere le code, e l’uso improprio di pungoli elettrici sui maiali, inclusi scosse alla zona genitale. Queste azioni violano le normative argentine, tra cui la legge n. 18.819 che vieta l’uso di mazze per stordire gli animali. La mancanza di ispezioni ufficiali e controlli ha permesso che tali violazioni restassero impunite. Animal Equality ha presentato una denuncia al Servizio nazionale argentino per la salute e la qualità agroalimentare, che sta ora esaminando le prove. L’Argentina è il principale esportatore di carne bovina fresca verso l’UE tra i paesi del Mercosur, con oltre il 50% delle esportazioni complessive. L’accordo commerciale UE-Mercosur, in fase di definizione, potrebbe aumentare ulteriormente le esportazioni, esponendo milioni di animali a rischi a causa della mancanza di una legislazione unificata sul benessere animale nell’area.