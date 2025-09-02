Stadio Milano, Simonelli: "Ad oggi San Siro non ospiterà gli Europei"

“San Siro? Mi preoccupa e mi preoccupa tantissimo. Da milanese adottivo sarei dispiaciuto che Milano perdesse gli Europei per il mancato adeguamento di San Siro, o che non ci sia un nuovo stadio. Ad oggi se non succede qualcosa di diverso gli Europei non potranno essere ospitati a Milano, questo grido di allarme è anche quello delle società, ma siamo confidenti che entro 30 settembre si prenda una decisione e poi si vada dritti verso un nuovo stadio, perché l’interesse delle squadre avere stadi adeguati per tifosi e anche per il Paese”. Lo ha detto Ezio Simonelli presidente della Lega Serie A, al termine dell’assemblea con i presidenti dei club, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se fosse preoccupato per la situazione dello stadio San Siro, alla luce delle inchieste sull’urbanistica della procura di Milano e della prossima vendita del comune alle società. “Fare un europeo in Italia senza farlo a San Siro, che è considerato la Scala del Calcio, è una sconfitta per l’Italia e spero si concretizzi con un allineamento delle intenzioni. Siamo tutti allineati ma speriamo che questo allineamento di pensiero si concretizzi anche in un allineamento di azione perché non basta pensare bene ma bisogna agire”.