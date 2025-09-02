Senato, le opposizioni da La Russa: "Meloni riferisca in Aula su situazione internazionale"

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva a colloquio con il presidente del Senato Ignazio La Russa. Motivo dell’incontro chiesto dai partiti con urgenza la situazione internazionale dai conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina ai dazi Ue-Usa. Nell’ufficio di La Russa il capogruppo del PD al Senato Francesco Boccia, quello del M5S Stefano Patuanelli e per IV la vice capogruppo Dafne Musolino.

“Ringraziamo il presidente del Senato La Russa per aver accettato il nostro invito ma ora ci auguriamo che il governo sia conseguente” dice Boccia al termine dell’incontro. “Abbiamo chiesto che la presidente del Consiglio Meloni riferisca in Parlamento sulle questioni internazionali che hanno interessato agosto, di cui alcune drammatiche come le condizioni di Gaza. Siamo molto preoccupati per quello che vediamo e per i silenzi del governo italiano e degli altri governi europei. Ci auguriamo che si possa andare in Aula presto e che andando in aula presto si possa dare sostegno ai manifestanti che sono in mare in questo momento e nei prossimi giorni”.

Secondo Patuanelli: “In una fase internazionale così complessa e dove lo scenario cambia così repentinamente la presenza della presidente del Consigli in Aula dovrebbe essere una costante” “Il tema dei conflitti, il tema dei dazi e dell’accordo folle con gli Stati Uniti, il tema degli sbarchi che continuano nonostante il governo lo neghi” continua Patuanelli, “Ricordiamo che in tutto il governo Meloni, il quarto per longevità, la presidente del Consiglio ha riferito in Aula solo quando ha dovuto farlo”.