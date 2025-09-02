Pechino, Putin: "La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Ue"

Il presidente russo Vladimir Putin ha respinto le presunte affermazioni secondo cui Mosca avrebbe intenzione di attaccare l’Europa, definendole “una chiara provocazione”. In un incontro con il primo ministro slovacco Robert Fico a Pechino, ha ribadito le sue precedenti affermazioni secondo cui la Russia non ha alcun desiderio di attaccare nessuno. L’incontro si è tenuto a margine di una visita a Pechino, dove entrambi i leader parteciperanno alla grande parata militare cinese che segna l’80° anniversario della fine della seconda guerra mondiale.