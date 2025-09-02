Morte di Emilio Fede, l'ultima intervista a LaPresse: "Berlusconi meritava il Quirinale"

Emilio Fede è morto nella Residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano, all’età di 94 anni. Lo storico direttore del Tg4, nella sua ultima intervista ai microfoni di LaPresse nel gennaio 2022, commentava l’uscita di scena di Silvio Berlusconi dalla corsa al Quirinale. “Berlusconi meritava quest’ultimo regalo per tutto il lavoro che ha fatto per l’Italia. Ci sono anche altri meritevoli, ma quello che lui ha fatto per l’Italia è grandioso. Fino all’ultimo lavorerà per questo Paese, ne sono convinto”.