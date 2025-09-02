Milano, il tiktoker Matt Kiapitis infiamma il playground di via Lazio: le immagini

A Milano una folla improvvisata di giovani appassionati di basket si è ritrovata oggi 2 settembre alle 18, intorno al playground di via Lazio, per assistere all’esibizione del celebre youtuber e tiktoker Matt Kiapitis alias “Mk”, che appena l’altro ieri aveva ricreato una scena simile a Parco Sempione. Il venticinquenne canadese, ex cestista professionista, è diventato famoso sui social grazie alle sfide lanciate ai giocatori amatoriali locali, che puntualmente vengono battuti sul campo e usati come sparring partner per mostrare i suoi spettacolari tricks.