Bologna, l'Ad Fenucci: "Rosa più lunga dello scorso anno, Immobile recupererà in fretta"

“Per fare delle valutazioni bisogna aspettare ancora l’inserimento dei nuovi. Volevamo costruire una squadra come lo scorso anno, propositiva e lo staff ci sta aiutando molto nel costruire tutto ciò. Abbiamo creato una rosa più lunga perché avremo tante partite. Immobile? Dispiace per l’infortunio ma recupererà in fretta”, in riferimento all’infortunio del bomber ex Lazio durante Roma-Bologna. Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato così della squadra allenata da Vincenzo Italiano, al termine dell’odierna Assemblea di Lega.