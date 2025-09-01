Venezuela, l'avvertimento agli Usa: "Se vi azzarderete a invaderci, risponderemo"

Il ministro della Difesa venezuelano Vladimir Padrino Lopez ha dichiarato che il Venezuela si sta preparando a combattere se gli Stati Uniti oseranno “mettere piede” sul territorio venezuelano. “Dico agli imperialisti del nord che ci stiamo preparando e combatteremo; combatteremo se oserete mettere piede in Venezuela”, ha detto. L’annuncio sulla televisione di Stato VTV arriva mentre le tensioni con gli Stati Uniti si acuiscono a causa dello schieramento di tre navi da guerra nella regione. Lopez ha sottolineato che il governo chavista si sta preparando a “rispondere a qualsiasi circostanza”.