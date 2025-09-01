Sisma Afghanistan, i feriti trasportati in elicottero nella base di Jalalabad

I feriti del sisma che ha colpito l’Afghanistan arrivano sugli elicotteri nella base aerea di Jalalabad. Sono oltre 600 i morti e 1500 i feriti per il terremoto di magnitudo 6.0 rgistrato domenica sera nella provincia di Kunar, nella parte orientale del paese. Le squadre di emergenza faticano a portare i soccorsi nelle zone rimaste isolate. Distrutti numerosi villaggi, come quello di nel distretto di Nur Gul, mostrato da una tv locale. La scossa ha fatto tremare gli edifici da Kabul alla capitale pakistana Islamabad.