Afghanistan, terremoto di magnitudo 6 fa morti e feriti: le immagini dei soccorsi

Un forte terremoto nella parte orientale dell’Afghanistan, vicino al confine con il Pakistan, ha causato la morte di almeno 250 persone e il ferimento di almeno altre 500, secondo quanto riferito dalle autorità. Il sisma, verificatosi nella tarda serata di domenica, ha colpito una serie di città nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad, nella vicina provincia di Nangahar. Il sisma, di magnitudo 6.0, si è verificato alle 23:47 con epicentro a 27 chilometri a est-nordest della città di Jalalabad, nella provincia di Nangarhar. L’Autorità per la gestione dei disastri di Kunar ha dichiarato in un comunicato che almeno 250 persone sono state uccise e altre 500 ferite nei distretti di Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare.