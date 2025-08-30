Perù, manifestazione per la scarcerazione dell'ex presidente Vizcarra

I sostenitori dell’ex presidente del Perù Martin Vizcarra, guidati dal fratello Mario, hanno tenuto una manifestazione venerdì davanti alla Corte d’Appello della capitale Lima per chiedere la scarcerazione del politico, arrestato per un caso di presunta corruzione risalente a quando era governatore regionale. La protesta avviene mentre si attende la decisione dei giudici d’appello sulla richiesta di revoca della misura cautelare inflitta a Vizcarra nell’ambito delle indagini: cinque mesi di detenzione preventiva, motivati dal pericolo di fuga. Le accuse principali nei confronti dell’ex presidente sono quelle di aver ricevuto tangenti da aziende edili per la concessione di appalti pubblici. Vizcarra ha sempre sostenuto la propria innocenza durante tutto il procedimento parlando di persecuzione politica e annunciando l’intenzione di ricandidarsi alle presidenziali del 2026.