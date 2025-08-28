Roma, il ministro Tajani incontra l'omologo saudita: "Cooperazione per Stato Palestinese"

Il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal Bin Farhan Al Saud a Villa Madama a Roma per incontrare il capo della Farnesina Antonio Tajani. Bilaterale tra i due responsabili degli esteri a pranzo dopo l’incontro di governo a Palazzo Chigi sull’attuale situazione della guerra in Ucraina. “My friend! Welcome to Italy” dice Tajani all’arrivo dell’omologo saudita. Nelle dichiarazioni alla stampa prima dell’incontro i due mostrano pieno spirito collaborativo soprattutto sul dossier Palestina. “Con l’Arabia Saudita condividiamo la posizione comune per il cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi e per la soluzione di due popoli e due stati” dice Tajani a margine. “L’Arabia Saudita svolge un ruolo importante e svolgerà un ruolo importante una volta finita la guerra. Bisogna evitare questa carneficina e liberare tutti gli stati italiani nelle mani di Hamas. Italia pronta a una coalizione sotto l’egida dell’Onu a guida dell’Arabia Saudita o della Lega Araba? Assolutamente sì. Ci sarà un lavoro congiunto per costruire uno Stato palestinese con una missione a guida araba e anche a guida Saudita. Siamo assolutamente pronti e favorevoli”. Faisal Bin Farhan Al Saud parla dal podio di: “un’importante convergenza di vedute” tra i Italia e Arabia Saudita. “Perché i grandi paesi hanno sempre chiamato al cessate il fuoco a Gaza, l’arrivo degli aiuti, la fine della guerra e di lanciare un processo politico che porti alla nascita dello Stato palestinese che porti alla pace e alla sicurezza”.