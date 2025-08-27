Thailandia, il tifone Kajiki causa inondazioni e frane

Ancora disagi e disastri nel Sudest asiatico per il passaggio del tifone Kajiki. Almeno otto persone sono morte tra Vietnam e Thailandia mentre altre risultano disperse a causa delle piogge torrenziali che hanno causato inondazioni e frane. In Thailandia, a seguito di una frana in una zona della città settentrionale di Chiang Mai, almeno una persona ha perso la vita mentre un’altra risulta dispersa. Un video dell’emittente thailandese TPBS ha mostrato alcune zone delle province di Nan e Lampang, a est di Chiang Mai, con strade allagate, con residenti e veicoli che manovravano nell’acqua.

Il Dipartimento per la Prevenzione e la Mitigazione dei Disastri della Thailandia ha dichiarato che molte case sono state colpite e alcune persone sono rimaste ferite a causa di inondazioni improvvise e frane nelle province settentrionali. Nel Vietnam centrale migliaia di persone sono state evacuate dalle aree ad alto rischio di possibili inondazioni improvvise e frane.