Woody Allen al Festival del Cinema di Mosca, Kiev: “Una vergogna”

Polemica per la partecipazione di Woody Allen alla Settimana internazionale del cinema di Mosca in Russia. Il celebre regista 89enne ha preso parte in videoconferenza il 24 agosto a un incontro sul futuro del cinema alla luce dello sviluppo dell’intelligenza artificiale e, tra le altre cose, ha detto che gli è “sempre piaciuto il cinema russo” e che si considera un “regista apolitico“. Il ministero degli Esteri di Kiev ha condannato “fermamente” la partecipazione di Allen alla manifestazione, definendola “una vergogna e un insulto alla memoria degli attori e dei registi ucraini uccisi o feriti dai criminali di guerra russi durante l’aggressione russa contro l’Ucraina“.