The Kolors, Stash ha il Covid: "Io traumatizzato, nel 2020 ho avuto paura di morire"

Stash dei The Kolors ha il Covid e ne parla coi suoi follower su Instagram dal letto di casa. Il cantante mostra il tampone positivo e spiega i motivi per cui ha deciso di annullare alcuni dei concerti che aveva in programma: “Non l’ho mai detto ma in pandemia io sono stato in ospedale con l’ossigeno e una f….ta paura di morire“, racconta l’artista rispondendo a chi gli chiede di non parlare di Covid, che “non esiste”, ma di semplice influenza. “Io sono traumatizzato, non posso dimenticare quello che ho vissuto, se sono positivo a un tampone e devo andare in un aeroporto affollato, non ce la faccio a non proteggermi e proteggere le persone che incontro”, spiega ancora Stash.