Inter, gli ultrà restano fuori da San Siro: protesta contro la 'black list'

I gruppi organizzati della Curva Nord dell’Inter hanno deciso di non entrare nello stadio di San Siro in occasione della prima partita del campionato di Serie A contro il Torino, per protesta nei confronti della società. Gli ultrà si sono invece ritrovati al Baretto 1957, poco fuori dallo stadio, come annunciato nei giorni scorsi. Qui, i responsabili del direttivo hanno spiegato al megafono le ragioni della protesta, legate alle cosiddette ‘black list’ che hanno impedito a decine di tifosi di rinnovare il loro abbonamento nel secondo anello verde, a loro dire “senza alcuna valida motivazione”. La contestazione è stata accompagnata da cori come “noi vogliamo solo tifare” e “nerazzurro è il colore che amiamo”. Gli ultrà hanno già annunciato una protesta analoga per domenica prossima, in occasione della sfida casalinga contro l’Udinese.