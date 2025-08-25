Accesso Archivi

lunedì 25 agosto 2025

Coldplay, Chris Martin canta per la proposta di matrimonio di due fan

Proposta di matrimonio molto speciale per due fan dei Coldplay venerdì sera al concerto della band a Wembley (Londra): il frontman Chris Martin ha aiutato il futuro sposo a fare la fatidica domanda alla sua fidanzata. La coppia è stata inquadrata sul maxischermo prima della canzone ‘Fix You’, mentre il ragazzo teneva in mano un grande cartello con scritto ‘Voglio fare la proposta’ sopra la testa della sua compagna, e così il cantante dei Coldplay ha deciso di aiutarli. Prima di andare oltre, però, Martin ha fatto qualche “controllo di sicurezza”, chiedendo se stessero davvero insieme e se lei non fosse già la partner di qualcun altro, memore del momento diventato virale a inizio estate quando l’amministratore delegato di Astronomer Andy Byron e la dirigente delle risorse umane Kristin Cabot erano apparsi sul maxischermo proprio a un concerto dei Coldplay e avevano poi dovuto rassegnare le dimissioni a causa delle complicazioni nella loro relazione e con i rispettivi partner. Una volta che i due hanno risposto alle domande, Martin ha improvvisato per loro un motivetto mentre l’uomo si inginocchiava e chiedeva alla donna di sposarlo. La proposta è stata accettata con un bacio, tra gli applausi entusiasti del pubblico. I Coldplay resteranno in tour a Londra con diverse date tra agosto e settembre.