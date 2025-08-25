Coldplay, Chris Martin canta per la proposta di matrimonio di due fan

Proposta di matrimonio molto speciale per due fan dei Coldplay venerdì sera al concerto della band a Wembley (Londra): il frontman Chris Martin ha aiutato il futuro sposo a fare la fatidica domanda alla sua fidanzata. La coppia è stata inquadrata sul maxischermo prima della canzone ‘Fix You’, mentre il ragazzo teneva in mano un grande cartello con scritto ‘Voglio fare la proposta’ sopra la testa della sua compagna, e così il cantante dei Coldplay ha deciso di aiutarli. Prima di andare oltre, però, Martin ha fatto qualche “controllo di sicurezza”, chiedendo se stessero davvero insieme e se lei non fosse già la partner di qualcun altro, memore del momento diventato virale a inizio estate quando l’amministratore delegato di Astronomer Andy Byron e la dirigente delle risorse umane Kristin Cabot erano apparsi sul maxischermo proprio a un concerto dei Coldplay e avevano poi dovuto rassegnare le dimissioni a causa delle complicazioni nella loro relazione e con i rispettivi partner. Una volta che i due hanno risposto alle domande, Martin ha improvvisato per loro un motivetto mentre l’uomo si inginocchiava e chiedeva alla donna di sposarlo. La proposta è stata accettata con un bacio, tra gli applausi entusiasti del pubblico. I Coldplay resteranno in tour a Londra con diverse date tra agosto e settembre.