Trump: "Putin potrebbe venire in Usa per i Mondiali 2026"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin “vorrebbe molto” venire negli Usa per i Mondiali di calcio 2026 e che il leader del Cremlino “potrebbe esserci oppure no, a seconda di come andranno le cose“. Il leader della Casa Bianca ha parlato in una conferenza stampa congiunta allo Studio Ovale della Casa Bianca insieme al presidente della Fifa, Gianni Infantino, nella quale è stato svelato che il sorteggio della Coppa del Mondo 2026 (che si svolgerà in Usa, Canada e Messico) sarà il 5 dicembre al Kennedy Center di Washington. Trump ha anche mostrato ai giornalisti una foto che lo ritrae insieme al capo del Cremlino, che gli sarebbe stata mandata proprio da Putin: “Gliela firmerò. Lui è venuto bene, io un po’ meno, ma è stato un bel gesto mandarmela“.