Monte Rosa, recuperati gli alpinisti bloccati in montagna: le immagini del soccorso alpino

Questa mattina, intorno alle 5.30, il miglioramento delle condizioni meteo ha consentito l’intervento rapido in elisoccorso e il recupero dei due alpinisti di nazionalità tedesca bloccati sui gemelli del Breithorn, sul Monte Rosa in Valle d’Aosta. I due sono stati portati dal Soccorso Alpino al pronto soccorso dell’ospedale di Aosta per gli accertamenti diagnostici. Le loro condizioni sono complessivamente buone. Per i due, bloccati per un problema tecnico che non ha consentito una progressione in sicurezza, era stato impossibile nel pomeriggio di ieri un recupero in elicottero da parte del Soccorso Alpino Valdostano a causa delle condizioni meteo avverse.