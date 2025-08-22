Draghi arriva al Meeting di Rimini: applausi, incontri e saluto con Fumarola

Applausi, selfie e incontri per l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi al suo arrivo al Meeting di Rimini. L’ex presidente della Bce è stato accompagnato dagli organizzatori e da Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS, tra gli stand della kermesse. In particolare, ha assistito alla presentazione di una mostra dedicata al lavoro. Durante il suo passaggio ha incontrato e salutato Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl. Alcuni partecipanti alla kermesse lo hanno accolto con un applauso e Draghi li ha salutati con un cenno della mano.