Colombia, un’autobomba e un drone colpiscono a Cali: almeno 17 morti negli attentati

Un’autobomba e un attacco contro un elicottero della polizia in Colombia hanno causato la morte di almeno 17 persone, tra cui alcuni agenti di polizia. Il presidente Gustavo Petro ha attribuito gli attacchi di giovedì ai dissidenti delle scomparse Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, note come FARC. Dodici agenti di polizia sono stati uccisi nell’attacco all’elicottero mentre trasportavano personale per eradicare le coltivazioni di foglie di coca ad Antioquia.

Le autorità di Cali hanno riferito che un veicolo carico di esplosivi è esploso vicino a una scuola di aviazione militare, uccidendo cinque persone e ferendone più di 30. Petro ha inizialmente accusato il Clan del Golfo dell’attacco all’elicottero. Il governatore dell’Antioquia ha detto in un post sul social X che un drone aveva attaccato l’elicottero mentre sorvolava le coltivazioni di foglie di coca. Il ministro della Difesa colombiano Pedro Sánchez ha dichiarato che le prime informazioni indicano che l’attacco ha causato un incendio a bordo del velivolo. Petro ha inizialmente accusato il Clan del Golfo, il più grande cartello della droga attivo nel Paese, dell’attacco all’elicottero. Ha affermato che l’elicottero è stato preso di mira per rappresaglia per un sequestro di cocaina che sarebbe appartenuto al gruppo. I dissidenti delle FARC, che hanno rifiutato un accordo di pace con il governo nel 2016, e i membri del Clan del Golfo operano entrambi ad Antioquia.