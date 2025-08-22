Almasri, video su media in Libia: “Picchia e uccide uomo per strada a Tripoli”

La testata libica Almasdar Media ha pubblicato un video in cui si vede il generale “Najim Osama Almasri, ricercato dalla Corte penale internazionale (Cpi), mentre uccide un cittadino innocente in una strada di Tripoli”. Nel video si vede l’uomo identificato come Almasri gettare a terra un’altra persona per poi colpirla con calci e pugni tra i passanti, mentre il traffico continua a scorrergli accanto. Prova poi a trascinare la vittima che appare priva di sensi. Il filmato mostra anche le tracce di sangue lasciate sul luogo della violenza. Almasri era stato arrestato in Italia, ma rilasciato e rimpatriato con un volo di Stato: vicenda che aveva scatenato forti critiche al governo e su cui è stata anche aperta un’inchiesta.