Achille Lauro, concerto in Giappone: 12mila a Osaka

Achille Lauro in concerto in Giappone. Il cantante romano si è esibito all’Arena Matsuri a Osaka, in occasione del festival ‘Italy Pop-Music Fest’ – il festival della musica e della cultura italiana – organizzato dal Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. Il live ha registrato il tutto esaurito con 12mila presenze, un altro successo dopo la doppia data sold out al Circo Massimo quest’estate, il tour dei Palazzetti 2026 con le date già tutte esaurite, e il sold out ottenuto in pochissimi giorni per la prima attesissima data allo Stadio Olimpico, in programma il 10 giugno 2026, del giudice di X Factor.
Il tour 2026
COMUNI IMMORTALI – STADIO OLIMPICO 2026
10 GIUGNO 2026 – SOLD OUT
Achille Lauro, Palazzetti 2026
- 04 MARZO 2026 EBOLI (SA) – PALASELE – SOLD OUT
- 06 MARZO 2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT
- 07 MARZO 2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT
- 09 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO – SOLD OUT
- 10 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO – SOLD OUT
- 12 MARZO 2026 PADOVA – KIOENE ARENA – SOLD OUT
- 14 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA – SOLD OUT
- 16 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT
- 17 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT
- 20 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA – SOLD OUT
- 21 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT
- 22 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT
- 24 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA – SOLD OUT
- 27 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT
- 29 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA – SOLD OUT