Ok di Israele a insediamento in Cisgiordania, le comunità beduine in 'E1': "Abbiamo ricevuto l'ordine di sgombero"

Dopo il via libera di Israele al progetto di insediamento in Cisgiordania che, di fatto, dividerebbe il territorio controllato dall’Autorità nazionale palestinese in due, i membri delle comunità beduine che vivono vicino all’area E1 sono preoccupati. “Abbiamo ricevuto l’ordine di sgombero e di demolizione”, spiega Atallah Al-Jahelin, rappresentante della comunità di Jabal Al-Baba.

Lo sviluppo dell’insediamento in E1, un’area aperta a est di Gerusalemme, è in discussione da oltre vent’anni, ma è stato congelato a causa delle pressioni degli Stati Uniti su Israele durante le precedenti amministrazioni. I palestinesi e le organizzazioni per i diritti umani affermano che, se il piano andrà avanti, distruggerà le speranze di un futuro Stato palestinese. “Finora non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente osservando mentre la situazione si aggrava sempre di più”, ha aggiunto Al-Jahelin.

Lo sviluppo dell’insediamento avrebbe conseguenze di vasta portata per i circa 7.000 palestinesi e 20.000 capi di bestiame della zona. “Tutto questo, il nostro bestiame e i nostri animali, rappresenta il cuore della vita dei beduini palestinesi.Se queste comunità vengono allontanate, i palestinesi perderanno le loro basi economiche, i loro mezzi di sussistenza e il loro stile di vita fondamentale”, ha affermato.