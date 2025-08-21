Accesso Archivi

giovedì 21 agosto 2025

Meloni in vacanza in Puglia, premier visita un allevamento di cani corsi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in questi giorni in vacanza in Puglia, in Valle d’Itria, mercoledì ha fatto visita a un allevamento di cani corsi a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Nel breve video – postato sulla pagina Instagram ‘Canecorsomichelebocci’ – si vede la premier mentre accarezza un cucciolo di cane corso in braccio a Michele Bocci, proprietario dell’allevamento. Sotto il video, nella didascalia, si legge ‘Il Cane Corso: l’orgoglio italiano, riconosciuto anche dalla Premier Giorgia Meloni’.