Omicidio Meredith Kercher, la miniserie dal punto di vista di Amanda Knox debutta su Disney+

Mercoledì 20 agosto debutta su Disney+ (e su Hulu negli Stati Uniti) ‘The Twisted Tale of Amanda Knox’, la miniserie in otto puntate che racconta l’omicidio della studentessa Meredith Kercher, avvenuto il 1° novembre 2007, e il processo mediatico che ne seguì dal punto di vista di Amanda Knox, la studentessa americana condannata e poi assolta, insieme a Raffaele Sollecito, per il delitto.

Alla première che si è tenuta a New York Knox ha sfilato sul red carpet insieme al Christopher Robinson e a Monica Lewinsky, produttori della miniserie, oltre all’attrice Grace Van Patten, che interpreta la studentessa americana. “È stato difficile perché non lo sapevo. Ero stata portata via dal mondo. E anche quando sono stata reinserita nel mondo, sembrava che non ci fosse un posto che mi appartenesse davvero. Mi sentivo davvero in esilio. E quindi, arrivare fino a questo punto ora, dove vengo ascoltata e creduta, è come un enorme momento di chiusura del cerchio. E onestamente, mi sento ancora un po’ fuori da me stessa. Come se quasi non riuscissi a credere che sia vero”, ha dichiarato Knox, che sulla condanna a tre anni per calunnia confermata lo scorso gennaio dalla Corte di Cassazione ha aggiunto: “Sto portando la questione alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e sto combattendo. Sto lottando per la verità e continuerò a lottare”.