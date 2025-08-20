Malpensa, appicca incendio e devasta area del check in: bloccato da forze dell’ordine

Momenti di panico stamani all’aeroporto milanese di Malpensa, dove un uomo ha prima distrutto a martellate una postazione dell’area check-in, nell’area del Terminal 1, quindi ha dato fuoco alla struttura. L’edificio si è riempito di fumo nero, costringendo i viaggiatori ad allontanarsi di corsa. Nei video che girano in rete è ripreso l’uomo, in evidente stato di alterazione, che viene bloccato e neutralizzato dalle forze dell’ordine e dal personale di servizio nello scalo milanese.

All’aeroporto di Malpensa sono intervenuti i Vigili del Fuoco del presidio aeroportuale, per spegnere le fiamme che hanno interessato il check-in 13 del Terminal 1. A causa della presenza di fumo, si è resa necessaria l’evacuazione del Terminal. L’area interessata è stata rapidamente raggiunta e messa in sicurezza da una delle squadre di Vigili del Fuoco aeroportuali. Non si registrano feriti tra passeggeri, operatori aeroportuali e personale di soccorso. L’attività dello scalo è proseguita senza particolari disagi per il traffico aereo. Sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica dell’evento.